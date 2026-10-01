Manisa Şehzadeler\'de Perşembe Pazarı\'nda fahiş fiyat ve kaçak ürün denetimi yapıldı

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehzadeler ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fahiş fiyat, kaçak ürün, künye bilgileri ve Hal Kayıt Sistemi bildirimleri kontrol edildi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Haller Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Perşembe Pazarı'nda kapsamlı bir denetim yapıldı.

Üç kurumun ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde; Şehzadeler Belediyesi ekipleri pazar yeri düzeni, fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu ve genel pazar düzenine yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından fahiş fiyat uygulamaları ve kaçak ürün satışlarına yönelik kontroller yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ürünlerin künye bilgileri, Hal Kayıt Sistemi'ne yapılan bildirimler ve satış fiyatları incelendi.

Belediye Başkanı Hakan Şimşek, denetimin güvenli, düzenli ve şeffaf bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için gerçekleştirildiğini söyledi.

İş birliği için Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür eden Şimşek, "Halkımızın büyük çoğunluğunun ev ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerimizde fahiş fiyata, kaçak ürünlere ve düzensizliğe müsaade etmeyeceğiz. Yurttaşlarımızın güvenli, düzenli ve şeffaf bir alışveriş ortamında hizmet alabilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde denetimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.