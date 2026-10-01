Manisa Soma\'da göçükte Kerim Ören\'in de cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2 oldu

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Halit Ersay'ın cansız bedenine ulaşıldığı, 2 maden işçisi Süleyman Ş. ve İbrahim Ç.'nin ise sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldığı olayda, göçük altında olduğu değerlendirilen 4 işçiden Kerim Ören'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Yürütülen çalışmalar sonucunda, bir işçimizin daha hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Göçükte hayatını kaybeden işçilerimizin sayısı 2'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Göçük altında olduğu değerlendirilen 3 maden işçimizi arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, göçükten sağ kurtularak hastaneye kaldırılan Süleyman Ş., ve İbrahim Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ersan ERDOĞAN/ SOMA (Manisa),