Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi, 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı - Son Dakika
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Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi, 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı

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Manisa Soma\'da maden ocağında göçük meydana geldi, 7 işçiden 2\'si sağ kurtarıldı
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Manisa Soma'da bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı. Kurtarılan işçiler Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yakınları hastane çevresinde bekliyor ve diğerlerine ulaşma çalışmaları sürüyor.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ/Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 madenciden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin yakınları da hastane çevresinde beklemeye başladı.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Göçükten çıkarılan maden işçileri, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı haber alan maden işçilerinin aileleri ve yakınları da hastane çevresine gelerek beklemeye başladı.

Göçük altında olduğu değerlendirilen diğer madencilere ulaşılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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