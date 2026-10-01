Manisa Soma'da madende göçük, 2 işçi kurtarıldı; 5 işçi için arama sürüyor - Son Dakika
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Manisa Soma'da madende göçük, 2 işçi kurtarıldı; 5 işçi için arama sürüyor

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Manisa Soma\'da madende göçük, 2 işçi kurtarıldı; 5 işçi için arama sürüyor
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Manisa Soma'da bir maden işletmesinde öğle saatlerinde göçük oluştu; göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, halen 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Kerim UĞUR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si ekiplerin çalışmasıyla sağ olarak kurtarılırken, 5 işçiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana geldi. Madende henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre göçük altında 7 maden işçisinin kaldığı değerlendirilirken, ekiplerin çalışması sonucu 2 işçi sağ olarak çıkarıldı. Göçükten çıkarılan maden işçileri, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Göçük altında olduğu değerlendirilen diğer 5 işçiye ulaşılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara destek amacıyla İzmir AFAD ekipleri de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Ekipler, göçüğün meydana geldiği alanda işçilere ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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