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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa Tarzanı Çevre Günleri" etkinlikleri kapsamında bugün saat 19.00'da gençlerin sorularını yanıtlayacak.

"Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" etkinlikleri devam ediyor. Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin ölümünün 61'inci yılında anıldığı etkinlikler kapsamında Atatürk Kent Parkı'nda "Manisa Tarzanı'na Genç Bakış" söyleşisi de gerçekleştirilecek. Pelin Batu'nun moderatörlüğünde bugün saat 19.00'da düzenlenecek söyleşide Zeyrek, Manisalı gençlerin sorularını yanıtlayacak.