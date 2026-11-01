Manisa Turgutlu'da motosiklet devrildi, 20 yaşındaki genç hastanede öldü

Manisa Turgutlu'da motosiklet devrildi, 20 yaşındaki genç hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da 30 Ekim'de Çampınar Mahallesi'nde devrilen motosiklette sürücü ile yolcu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki genç bugün hayatını kaybederken, sürücünün tedavisi devam ediyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, 30 Ekim'de Yusuf Bulut'un (20) idaresindeki 45 ANN 376 plakalı motosiklet Çampınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü Bulut ve motosikletteki Mehmet Ender Şen yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ender Şen (20), bugün yaşam savaşını kaybetti.
Bulut'un hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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