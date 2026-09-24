Manisa Valiliği, Turgutlu'da 11 öğrenciden 3'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Manisa Valiliği, Turgutlu'da 11 öğrenciden 3'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı

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Manisa Valiliği, Turgutlu\'da 11 öğrenciden 3\'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı
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Manisa Valiliği, Turgutlu'da öğrencilere yönelik av tüfeği saldırısında yaralanan 11 öğrenciden hafif yaralıların taburcu edildiğini, 3'ünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, tedavisi süren öğrencilerin durumunun hekimlerce takip edildiği belirtildi.

MANİSA Valiliği, Turgutlu ilçesinde lise yakınında öğrencilerin okula gittiği sokakta H.O.'nun (15) av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaralanan 3'ü ağır, 11 öğrencinin tedavi süreçleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, öğrencilerden hafif yaralı olanların tamamının taburcu edildiği, 3'ünün ise yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta önceki gün saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Av tüfeğiyle yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu dün şüpheli H.O. ile annesi, babası, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralılardan 3'ünün tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada:

"22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizde meydana gelen saldırı olayında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin taburcu işlemleri tamamlanmıştır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Tedavisi devam eden öğrencilerimizin sağlık durumları hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Taburcu edilen öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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