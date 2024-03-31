Manisa Valisi Enver Ünlü, oyunu Atatürk Ortaokulu\'nda kullandı

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Manisa Valisi Enver Ünlü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Atatürk Ortaokulu'nda kullandı.

Eşi Sema Ünlü ile Muradiye Mahallesi'ndeki okula gelen Vali Ünlü, vatandaşlar ve görevlilerle sohbet etti.

1414 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ünlü, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Ünlü, kent genelinde 3 bin 825 sandıkta, 1 milyon 113 bin 141 seçmenin oylarını huzur ve güven ortamında kullanabilmeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 5 bin 298 güvenlik görevlisinin görev yaptığını ifade etti.