Manisa'ya Su Tesisleri Yatırımı

13.03.2026 13:20
DSİ, Manisa'da 23 yılda 34 baraj ve 221 su tesisi inşa ederek 38.7 milyar lira yatırım yaptı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Manisa'da son 23 yılda 34 baraj, 14 gölet ve 16 yeraltı depolama tesisi inşa ettiklerini bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, Manisa'nın üzüm ve zeytin başta olmak üzere birçok tarım ürünü izin önemli bir üretim merkezi olduğunu belirtti.

Kente son 23 yılda 38 milyar 671 milyon liralık yatırım yapıldığını ve toplam 221 su tesisinin hizmete alındığını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Bu verimli toprakları kalkındırmak amacıyla 23 yıl önce başlattığımız yatırım seferberliğimiz sayesinde Manisa'nın kalkınmasına önemli katkı sağladık. Şehzadeler kentine 2003 yılından bu yana 34 baraj, 14 gölet ve 16 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. Bu 64 tesisimizle Manisa'nın su depolama hacmine 596 milyon metreküp daha ekleyerek toplam rakamı 1,82 milyar metreküpe çıkardık."

Balta, kentte ayrıca 73 sulama tesisinin tamamlandığını, 244 bin 805 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle sulamaya açıldığını ve taşkın riskine karşı 78 taşkın koruma tesisinin hayata geçirildiğini aktardı.

Kaynak: AA

