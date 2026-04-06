Manisalılar, Toplu Ulaşımda 1 Milyon Liranın Üzerinde Tasarruf Etti

06.04.2026 16:32  Güncelleme: 17:38
(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan TROY Kart kampanyasının ilk üç gününde vatandaşlar ulaşımda toplam 1 milyonun liranın üzerinde tasarruf etti.

Vatandaşların bütçesine katkı sağlamak ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan TROY Kart kampanyası, kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kampanya sayesinde TROY Kart kullanımında yüzde 110 oranında artış yaşanırken, toplu taşıma tercihinde de artış oldu.

Kampanya kapsamında TROY Kart ile yapılan ödemelerde hafta içi yapılan yolculuklarda ilk binişler ücretsiz olarak tanımlanıyor. Bu sayede hem ekonomik dayanışmanın hem de toplu ulaşımın desteklenmesi hedefleniyor.

MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde hayata geçirilen uygulama ile vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Ermiş, ekonomik dayanışmayı güçlendiren ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını yansıtan projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

