Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Manolya Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda bulunan oyun gruplarını, kameriye, bank ve spor aletlerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Yeni Mahalle'de bulunan Manolya Parkı'nda başlatılan çevre düzenlenmesinin yaklaşık 2 ay sürmesi planlanıyor.
Yeni çocuk oyun grupları ve bisiklet yolu kazandırılacak parkın zemini kauçukla kaplanıp aydınlatma direkleri yerleştirilecek.
Tüm bordürleri yenilenecek park, daha sonra yeniden hizmete açılacak.???????
Manolya Parkı Yenileniyor
