ManpowerGroup 2026 Yetenek Barometresi: Çalışan Memnuniyeti Geriledi, Stres ve Tükenmişlik Yüksek

27.04.2026 12:01
ManpowerGroup'un 19 ülkede 14 bin çalışanla yaptığı araştırmaya göre, çalışan memnuniyeti yüzde 67'ye düştü. Çalışanların yarısı yüksek stres yaşarken, yüzde 66'sı tükenmişlik hissediyor. Yapay zeka kullanımı yüzde 45'e yükseldi.

ManpowerGroup'un '2026 Global Yetenek Barometresi' araştırması, çalışan memnuniyetinin geçen yıla göre düşerek yüzde 67'ye gerilediğini ortaya koydu. Bu düşüşün ana nedeni Güven Endeksi'ndeki zayıflama (yüzde 73) olurken, Well-Being (yüzde 67) ve İş Tatmini (yüzde 62) endeksleri istikrarını korudu.

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 49'u her gün yüksek stres yaşıyor, yüzde 66'sı tükenmişlik hissediyor. Z kuşağı kadınlarda stres oranı yüzde 57 ile en yüksek seviyede. Yapay zeka kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak yüzde 45'e ulaştı; en yüksek kullanım Hindistan'da (yüzde 77). Çalışanların yüzde 43'ü yapay zekanın işlerini almasından endişe ediyor.

İş Tatmini Endeksi yüzde 62'de kalırken, çalışanların yüzde 60'ı aktif iş arayışında. Bilgi teknolojileri sektöründe işte kalma planı yapanların oranı düşüş gösterdi. Çalışanların yüzde 50'si ek gelir sağlarken, Z kuşağı bu konuda yüzde 68 ile önde.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, kurumların bugünün iş sonuçlarını yönetirken çalışanların geleceğe dair beceri, güven ve iyi olma hallerini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

