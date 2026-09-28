Manş Denizi'nde batan göçmen botunda 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manş Denizi'nde batan göçmen botunda 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

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Pas-de-Calais Valiliğinin açıklamasına göre, Fransa'nın kuzeyindeki Wissant kasabası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı ve 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun nasıl battığına ilişkin detay verilmedi.

Fransa'dan yola çıkarak Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vilayete bağlı Wissant kasabası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı.

Kazada 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Açıklamada, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan botun nasıl battığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İngiltere'ye kara veya deniz yoluyla geçmek isteyen yolcuların sınır kontrolü Fransa'da yapılıyor. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Fransız sahil güvenliği, deniz devriyeleri yaparak İngiltere'ye doğru yola çıkan düzensiz göçmen botlarını durdurma ve acil durumda kurtarma görevini de yürütüyor.

Son yıllarda İngiltere ile Fransa düzensiz göçmenleri kontrol altına almak için önlemleri sıkılaştırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manş Denizi'nde batan göçmen botunda 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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