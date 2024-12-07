Mansur Yavaş: 2024'te Ücretsiz Toprak Analiz Hizmeti Tamamlandı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılı içerisinde çiftçilere sundukları ücretsiz toprak analiz hizmetini tamamladıklarını, 12 ilçenin 126 mahallesinde toplam 41 bin 594 dekar alanda 2 bin 279 çiftçiye ulaştıkları bilgisini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,belediye iştiraki BelPlas'ın toprak analiz ekibi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 2024 yılı genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yavaş, paylaşımında "2024 yılı için çiftçilerimize sunduğumuz ücretsiz toprak analiz hizmetimizi başarıyla tamamladık. BelPlas Toprak Analiz Ekibi, 12 ilçemizin 126 mahallesinde toplamda 41.594 dekar alanda 2.279 çiftçimize ulaştı. Tarımsal üretim ve verimlilik konusunda bilimsel çalışmalarla Ankaralı çiftçilerimizin her zaman yanındayız" ifadesini kullandı.