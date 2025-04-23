Mansur Yavaş, Çocuklara Başkanlık Koltuğunu Bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilk ve orta dereceli okullarda okuyan çocuklara bıraktı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize edilen temsili devir teslim töreni öncesinde, başkanlıkta Ankara'nın merkez ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda okuyan çocuklar ile buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ın da olduğu programda, çocuklar kendilerini tanıttı.

Burada konuşan Yavaş, Ankara'da öğrencilerin eğitime erişmesi ve herkesin hiçbir mazereti olmadan eşit şekilde eğitimde başarılı olması için çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizin geleceği sizlersiniz, bunu söylemeye gerek yok. Sizlerden çok ümitliyiz, çünkü yeni yetişen nesil eski zamanlarda yetişenlere göre çok daha şanslı. Çünkü sizler bilgiye en kolay ulaşılan zamanlarda okuyorsunuz. Elinizdeki bir cep telefonundan, tabletten bütün dünyada ne oluyor, ne bitiyor, doğru bilgilere de çok rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Bu şekilde donanımlı okumanız, okullarda da öğretmenlerden alacağınız bilgiler sayesinde inşallah sizlerden önce okulu bitirenlerden çok daha başarılı olacağınız konusunda hiç şüphemiz yok. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından öğrenciler, Yavaş'a çiçek hediye etti.

Daha sonra başkanlık makamında çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yavaş'ın koltuğuna oturdu.

Temsili devir teslim töreninin ardından Yavaş, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.