Mansur Yavaş: "Şu Anda Hala 900'e Yakın Depremzedeyi Misafir Ediyoruz"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Ankara'da misafir edilen depremzede ailelerle bir araya geldi. Yavaş, "Şu anda hala 900'e yakın depremzedeyi misafir ediyoruz. Ben onlara da sesleniyorum: Asla rahatsız olmayın. O ihtiyaçlarınız tamamlanıncaya kadar bizim başımızın üstünde yeriniz hazır. Hiç çekinmeden tüm ihtiyaçlarınızı yine aynı şekilde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bildirerek, hiç olmazsa burada sizleri bir sıkıntı yaşamadan misafir etmeye devam edeceğiz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Ankara'da misafir edilen depremzede ailelerle Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Yavaş burada şöyle konuştu:

"Belediye başkanı olduğum '2019'dan bu yana en iyi yaptığın iş nedir' derlerse 600 civarına düşmüş itfaiye personelimizin, sadece itfaiye okulu mezunlarını olmak üzere, genç büyük bir ekibi itfaiyeye kazandırmak olmuştur. Bunun yanında da aynı zamanda ekipman olarak çok zor durumda olan itfaiyemizi çok güçlendirdik. Biz ABB olarak depremin ilk günlerinde, ilk saatlerinde bile Kahramanmaraş ve Hatay'a ulaştık. İşte bu da çabuk müdahalenin, teknik müdahalenin önemini gösteriyor. Bu nedenle biz hazır olmak durumundayız. İnşallah hazır olacağız. Şu anda hala 900'e yakın depremzedeyi misafir ediyoruz. Ben onlara da sesleniyorum: Asla rahatsız olmayın. O ihtiyaçlarınız tamamlanıncaya kadar bizim başımızın üstünde yeriniz hazır. Hiç çekinmeden tüm ihtiyaçlarınızı yine aynı şekilde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bildirerek, hiç olmazsa burada sizleri bir sıkıntı yaşamadan misafir etmeye devam edeceğiz. Depremde kaybettiklerimizin, afette kaybettiklerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."