Mansur Yavaş, gözaltına alınan Vahap Seçer'e destek için yarın Mersin'e geliyor - Son Dakika
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Mansur Yavaş, gözaltına alınan Vahap Seçer'e destek için yarın Mersin'e geliyor

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Mansur Yavaş, gözaltına alınan Vahap Seçer\'e destek için yarın Mersin\'e geliyor
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e destek için yarın Mersin'e gelecek. Seçer'in ifade işlemleri bugün tamamlandı, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber: İleyda ÖZMEN

(MERSİN) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e destek olmak amacıyla yarın Mersin'e gelecek.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Seçer ve belediye başkanlarının ifade işlemleri bugün sabah saat 10.15'te başladı ve saat 20.35'te sona erdi. Vahap Seçer ve diğer belediye başkanlarının yarın sabaha karşı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı, Mersin Adliye Binası önüne "Mersin seçtiğine sahip çıkıyor" başlıklı çağrı yaptı. Saat 07.00'ye yapılan "Belediye başkanlatımızın haksız ve hukuksuz şekilde gözalrına alınmasına karşı sesimizi yükseltmek için hep birlikte Mersin Adliyesi'nde buluşuyoruz" denildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Seçer'e destek olmak amacıyla Mersin'e gelecek.

Kaynak: ANKA
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