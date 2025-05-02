Mansur Yavaş, Su Fiyatlarında Önemli Düşüşü Açıkladı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Su Fiyatlarında Önemli Düşüşü Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2010-2018 yılları arasındaki su fiyatlarının ortalama 71 TL'den, 2019-2024 yılları arasında 29,5 TL'ye düştüğünü duyurdu. Yavaş, sosyal destek alan 50 bin abonelerine ise suyun tonunu 1 liradan verdiklerini belirtti.

02.05.2025 23:25  Güncelleme: 07:24
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2010-2018 yılları arasındaki suyun metreküp fiyatının konut aboneleri için ortalama 71,0 TL, tüm aboneler için ise 82,7 TL olduğunu ama 2019-2024 yılları arasındaki ortalama metreküp fiyatının konut aboneleri için 29,5 TL, tüm aboneler için ise 32,4 TL olduğunu açıkladı. Yavaş, bu verilerle kendi dönemlerinde su fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Yavaş, başkentteki su fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Yavaş, önceki yönetim dönemi ile kendi yönetimleri arasındaki su fiyatlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirdi.

Yavaş, paylaşımında şunları aktardı:

"Gelin hep birlikte bugün verilerle konuşalım; çünkü biliyorsunuz rakamlar yalan söylemez. Önceki yönetim döneminde yani 2010-2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı: Konut aboneleri için 71,0 TL, tüm aboneler için 82,7 TL idi. Bu dönemde 2019-2024 yılları arasında suyun ortalama metreküp fiyatı: (güncel rakamlar) Konut aboneleri için 29,5 TL, tüm aboneler için 32,4 TL.

Daha da önemlisi belediyemizden sosyal destek alan 50 bin abonemize suyun tonunu 1 liradan veriyoruz. Bu arada ASKİ'nin giderlerinin önemli bir kısmı enerji gideridir. Burada indirime gidilirse; su daha da ucuza verilir. Ayrıca su fiyatı önceki dönemin yarısından daha az. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Su Fiyatlarında Önemli Düşüşü Açıkladı - Son Dakika

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