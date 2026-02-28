Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınması... Mansur Yavaş: "Kaçma Şüphesi Olmayan Belediye Başkanının Evinden Alınması Hangi Hukuki Zorunluluğa Dayanmaktadır?

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Çağrıldığında gider, ifadesini verirdi. Evinden alınsa da aynı ifadeyi verir, adliyeye davet edilse de. O halde sormak gerekir. Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan ve görevini kamuoyu önünde sürdüren bir belediye başkanının sabahın erken saatlerinde evinden alınması hangi hukuki zorunluluğa dayanmaktadır?" dedi.

Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, çağrıldığında gider, ifadesini verirdi. Evinden alınsa da aynı ifadeyi verir, adliyeye davet edilse de. O halde sormak gerekir. Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan ve görevini kamuoyu önünde sürdüren bir belediye başkanının sabahın erken saatlerinde evinden alınması hangi hukuki zorunluluğa dayanmaktadır? Davet edilince farklı, evinden alınınca farklı bir ifade vermeyeceğine göre bu sabah operasyonunun amacı nedir?"

Aynı ifadeyi verecek bir kamu görevlisinin evinden alınmasının hukuki karşılığı nedir? Ceza muhakemesinde esas olan davet usulüdür. Gözaltı ise istisnai bir koruma tedbiridir ve ancak somut ve kaçınılmaz bir zorunluluk halinde başvurulur. Hukuk devletinde tedbirler ölçülü olmak zorundadır. Ölçülülük ilkesinden uzaklaşan uygulamalar, yargı süreçlerini güçlendirmez tam tersine kamu vicdanında soru işaretleri doğurur."