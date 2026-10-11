Mansur Yavaş\'tan şehit Güneş için başsağlığı mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görevi başında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'e Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.