Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Tepki: Yargının Bir Baskı Aracına Dönüşmesini Kabul Etmiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 19:04  Güncelleme: 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, hukukun temel ilkelerine vurgu yaparak adalet duygusuna zararı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki göstererek, "İl Başkanımız adresi belli görevi ortada, kamuoyunun gözü önünde bir isim. Kaçma şüphesi yok, delil karartma ihtimali yok. Buna rağmen tutuklama kararı veriliyorsa, burada hukuktan söz edilemez" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un tutuklandığı haberini aldık. İl Başkanımız adresi belli görevi ortada, kamuoyunun gözü önünde bir isim… Kaçma şüphesi yok, delil karartma ihtimali yok. Buna rağmen tutuklama kararı veriliyorsa, burada hukuktan söz edilemez. Çünkü hukukun en temel ilkesi açıktır: Tutukluluk istisnadır, esas olan tutuksuz yargılamadır."

Ama bugün görüyoruz ki, istisna olması gereken bu durum bilinçli şekilde kural haline getirildi. Bu karar, yalnızca bir kişiye değil; hukuk güvenliğine, adalet duygusuna ve toplumun vicdanına verilmiş bir zarardır.

Kimse 'yargılama olmasın' demiyor. Ama ölçüsüzlüğü, keyfiliği ve yargının bir baskı aracına dönüşmesini kabul etmiyoruz. Bugün verilen bu kararlar, yarın bu ülkenin karşısına daha büyük bir adalet sorunu olarak çıkacaktır."

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Belediye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 20:13:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.