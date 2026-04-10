Mansur Yavaş\'tan CHP Ankara İl Başkanlığı\'na Ziyaret

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasının ardından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek sürece ilişkin son durumu yerinde takip etti. İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Yavaş, yürütülen soruşturmanın seyri hakkında avukatlardan bilgi aldı. Görüşmede, Ümit Erkol'un henüz sorgusunun yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Yavaş, İl Başkanı Erkol'un kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali bulunmamasına rağmen evinden gözaltına alınarak İzmir'e götürülmesinin doğru bir yöntem olmadığını ifade etti. Bu tür uygulamaların giderek bir usul haline gelmesinin hukuka olan güveni zedelediğini vurgulayan Yavaş, "Hukukun temel ilkeleri açıkken, bu şekildeki işlemler toplumda adalet duygusunu sarsıyor" dedi. Yaşanan sürecin yalnızca bireyleri değil, ülkenin hukuk sistemi ve itibarını da etkilediğine dikkati çeken Yavaş, benzer uygulamaların Türkiye'ye zarar verdiğini, hiçbir fayda sağlamadığını belirtti.