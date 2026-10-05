Mansur Yavaş, Vahap Seçer\'in gözaltına alınmasını yasaya uygun bulmadı

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(MERSİN) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlarının veya bir kamu görevlisinin soruşturma usulleri bellidir. Kendisi davet edilir veya yapılan bir soruşturmada mülkiye müfettişi ya da Sayıştay bir şey tespit ederse savcılığa verir, savcılık çağrı ifadesini alır, yargılar ve sonuçta varsa suçu, cezasını çeker. Dolayısıyla bu şekilde gözaltına alınması yasaya uygun değil diye düşünüyorum. Ancak suçüstü halinde bu uygulanabilir" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin'de önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Yavaş, ardından gözaltında bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'i ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Yavaş, "Ben şimdiye kadar bütün uygulamalarda söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Belediye başkanlarının veya bir kamu görevlisinin soruşturma usulleri bellidir. Kendisi davet edilir veya yapılan bir soruşturmada mülkiye müfettişi ya da Sayıştay bir şey tespit ederse savcılığa verir, savcılık çağrı ifadesini alır, yargılar ve sonuçta varsa suçu, cezasını çeker. Bunu mesela Keskin Belediye Başkanı'nın örneğinde gördük. Rüşvetin gönderildiği banka hesabı kesin olmasına rağmen tutuklanmadı. Yargılandı, mahkum oldu, karar kesinleştikten sonra da görevden alındı. Yargılanmadan herkes suçsuzdur anayasaya göre. Dolayısıyla bu şekilde gözaltına alınması yasaya uygun değil diye düşünüyorum. Ancak suçüstü halinde bu uygulanabilir. Dolayısıyla davet edilmesi mümkünken bu şekilde gözaltına alınmasını hukuka uygun bulmuyorum. Şöyle ki, Vahap Başkanımız dün ifade verdi. Gözaltına alınıp bu şekilde uygulamayla da verdiği ifade, aynı davet edilirse de aynı ifadeyi verecekti. Değişen bir şey olmayacaktı ama madem Türkiye'de konulmuş kurallar var, o kurallar herkese aynı şekilde uygulanması lazım. Örneğin Ankara'da eski büyükşehir belediye başkanı davet edildi, geldi, ifadesini verdi ve ayrıldı. Yaka paça götürülmedi. Dolayısıyla öncelikle artık Türkiye'de inşallah bunun son bulmasını bekliyoruz, birincisi o" ifadesini kullandı.

"USULÜNE UYGUN YARGILANALIM DİYORUZ"

Yavaş, şunları kaydetti:

"İkincisi, geçmiş olsuna geldik. Biz daha önceki dönemde 11 belediye başkanı sık sık bir araya geliyorduk, ailelerle birlikte. Meral Hanım'ı da tanıyorduk. Hem kendisine geçmiş olsun diyelim hem de bilgi aldık, yani nedir olaylar diye. Bazı doğrudan teminlerden falan bahsedildi. Ama bildiğimiz gibi, doğrudan teminde alım usulleri hatalı bile olsa bunlar ihale sayılmadığı için görevi suiistimal suçuna geliyor. O da bu hükümetin çıkarttığı yasaya göre tutuklanmıyor. Sonuç olarak söyleyeceğimiz şu: Belediye başkanları olarak hepimiz, biz soruşturma usullerine uygulanarak soruşturulmak istiyoruz. Soruşturmadan asla kaçmıyoruz. Yargılanmayalım da demiyoruz. Bir ayrıcalığımız falan yok ama usulüne uygun yargılanalım diyoruz.

Gerekçeli karar yazılırken, hüküm verilirken hakim şunu yazar: Suçun işlenişindeki özellikler, şahsın kişiliği, toplum içerisindeki kişiliği falan hep bunlar dikkate alınır. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, aynı zamanda parlamentoda bu ülkeye hizmet etmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu şekilde yargılanmaması lazım. Usulüne uygun bir şekilde yargılanması lazım. İddia edilen şeylere de, bize iletilen şeylere baktığımız kadarıyla tutuklanmasını gerektirecek hiçbir şey yok. İnşallah serbest bırakılır ve ailesinin yanına döner diye umuyorum."

Yavaş, bu operasyonun Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki başkanlık seçimine etkisi olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye Belediyeler Birliği'nde bunu gerektirecek bir sayı yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir sayı yok. Umuyorum, onu da kendileri boşa çıkarırlar, serbest bırakma kaydıyla" ifadesini kullandı.