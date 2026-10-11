Mansur Yavaş, yeniden ASO Başkanlığına seçilen Ardıç\'a tebrik mesajı paylaştı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden Ankara Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Seyit Ardıç'ı tebrik etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Sanayi Odası Başkanlığına güven tazeleyerek yeniden seçilen Sayın Seyit Ardıç'ı, göreve seçilen tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerini tebrik ediyorum. Üreten, istihdam sağlayan ve şehrimizin ekonomisine değer katan sanayicilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yeni dönemin Ankara'mıza ve sanayi camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.