Manyas Anadolu Lisesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım Projesi Başlattı - Son Dakika
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Manyas Anadolu Lisesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım Projesi Başlattı

Manyas Anadolu Lisesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım Projesi Başlattı

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki lise öğrencileri, depremzedeler için Ramazan ayı öncesi gıda yardımı projesi başlattı. Proje kapsamında 2 Mart'a kadar her türlü yardım kabul ediliyor ve toplanan yardımlar 8 Mart'ta Elbistan'a götürülecek.

26.02.2024 17:10
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, lise öğrencileri tarafından "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler için Ramazan ayı öncesi gıda yardımı projesi başlatıldı.

Manyas Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için Ramazan ayı öncesi yardım projesi başlattı.

Proje sorumlusu öğretmen Kubilay Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte "Manyas'tan Elbistan'a Gönül Hattı" sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi.

Soylu, kampanya kapsamında 2 Mart'a kadar her türlü gıda, giyecek ve kırtasiye yardımlarını kabul ettiklerini belirterek, vatandaşların yoğun destek sağladığını dile getirdi.

Soylu, toplanan yardımları öğrencilerle birlikte 8 Mart'ta Elbistan'a götüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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