Güncel

"Türkiye vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığım için utandım" deyip Bakanlığa isyan etti

Genç kadın çarşafla kendini asarak intihar etti, geriye yürek yakan bu sözleri kaldı

Kenan Işık için tören düzenlendi! Bir isim tabutun başından hiç ayrılmadı

Manyas'ta eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesinde eve giren bir yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Manyas'ın kırsal Boğazpınar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kemal Ünlü, evinin yanındaki müştemilatta bir yılanın olduğunu fark ederek İtfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliği adı geçen yere gelerek ellerindeki aparatlarla yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Ancak engerek türü yılanın bulunduğu yerden çıkartılırken aniden saldırıya geçmesi yürekleri ağıza getirdi. Yılan zor da olsa bir çuvala konularak doğal ortama bırakılırken, ev sahipleri de rahat bir nefes aldı.