Manzhouli Limanı\'nda Çin-Avrupa yük treni seferleri artış kaydetti

HARBİN, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli limanında 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 5.001 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi.

Çin Demiryolları Harbin Bürosu Grup Limited Şirketi'nin verilerine göre, söz konusu rakam ilk kez bir yıl içinde 5.000'i aşmış oldu. Hem Manzhouli limanında işlem gören Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı hem de taşınan mal miktarı art arda 10 yıl boyunca sürekli artış kaydetti.

Çin-Avrupa yük trenleri 2023 yılında bu liman üzerinden bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 540.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıdı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan limandan an itibarıyla 21 Çin-Avrupa yük treni rotası geçiyor. Bu rotalar Polonya, Almanya ve Belçika'nın da bulunduğu 13 ülkeyi 60 Çin kentiyle birleştiriyor. Liman üzerinden günlük ihtiyaçlar, endüstriyel makineler ve tarımsal ürünler gibi 12 önemli kategoride yük taşınıyor.