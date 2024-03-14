Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü Belediye Spor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü Belediye Spor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü Belediye Spor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Mardin 1969 Spor, 17 Mart Pazar günü Ayvalıkgücü Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın kondisyonu ve pas oyunu çalışılıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından takım kendi tesislerinde kampa girecek.

14.03.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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Mardin 1969 Spor, 17 Mart Pazar günü Ayvalıkgücü Belediye Spor ile oynayacağı 24. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile tamamlandı.

Mardin 1969 Spor, hazırlıklarını 16 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla tamamlayacak. Kırmızı lacivertliler kendi tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü Belediye Spor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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