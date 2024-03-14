Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü Belediye Spor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde iftara katıldı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Emek Mahallesi'nde Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı Barış Toprak tarafından verilen iftara katıldı. Hatipoğlu, katılımcılara hitap ederek, seçim çalışmalarının iyi gittiğini ve son iki haftada daha da çok çalışacaklarını belirtti. Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Hatipoğlu, desteklerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.