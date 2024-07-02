Mardin 1969 Spor, Umut Dilek ve Ahmet Teker ile anlaşma sağladı

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TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, oyuncu Umut Dilek ve Ahmet Teker ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında düzenlenen törende 30 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Dilek ve 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet Teker ile sözleşme imzalandı.

Törende, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kerelti ve Sportif Direktör Rıdvan Sönmez de hazır bulundu.