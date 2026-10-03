Mardin Artuklu'da 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Mardin Artuklu'da 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Artuklu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Çalışmada 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ilçesinde çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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