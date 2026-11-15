Mardin Artuklu'da çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, M.Ş. (24), M.Ş. (55) ve J.E. (28) darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.