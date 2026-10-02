Mardin Artuklu'da kadın, su birikintisinden öğrencileri kucağında karşıya geçirdi

Mardin Artuklu'da kadın, su birikintisinden öğrencileri kucağında karşıya geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ilçesindeki Abdulkadir Tutaşı İlkokulu çevresinde yağış sonrası oluşan su birikintisinden geçemeyen öğrencileri bir kadın tek tek kucağına alarak karşıya geçirdi. Kadının öğrencilere yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mardin'de yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçemeyen öğrencileri bir kadın kucağına alarak taşıdı.
Merkez Artuklu ilçesindeki Abdulkadir Tutaşı İlkokulu çevresinde yağışların ardından yolda su birikintisi oluştu. Okula gitmek isteyen öğrenciler, su birikintisinden geçmekte zorlandı.
Yoldan geçen bir kadın, öğrencileri tek tek kucağına alarak su birikintisinin bulunduğu yerden yolun karşı tarafına geçirdi.
Kadının öğrencilere yardım ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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