Mardin Artuklu'da örtü yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor
Mardin'in Artuklu ilçesinde, tarihi Mardin Kalesi eteklerinde bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi, alevlerin kaleye ve yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
MARDİN Kalesi eteklerinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Artuklu ilçesindeki tarihi Mardin Kalesi eteklerinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının tarihi kaleye ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
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