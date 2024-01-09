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Mardin'in Artuklu ilçesinde Dolunay Caddesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Mardin'in Artuklu ilçesinde Dolunay Caddesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'nin talimatlarıyla kent içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Dolunay Caddesinde başlatılan yol genişletme ve asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Tatlıdede, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve kıymetli vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Mardin\'in Artuklu ilçesinde Dolunay Caddesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı
09.01.2024 - 17:12,  Güncelleme: 17:13
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Mardin'in Artuklu ilçesi Dolunay Caddesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'nin talimatlarıyla kent içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Dolunay Caddesinde başlatılan yol genişletme ve asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan yol genişletme ve zemin sağlıklaştırma çalışmaları sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından asfalt serim çalışmaları yapıldı.

Yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Tatlıdede, şunları kaydetti:

"Artuklumuz için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Kent içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için Dolunay Caddemizde gerekli yol genişletme çalışmalarını yaparak Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle de asfalt serim çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık. Bugün itibariyle kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

Kaynak: AA
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