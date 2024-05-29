Mardin Artuklu Üniversitesi\'nden Sporcu Öğrencilere Ödül Töreni

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Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından yıl boyunca yerel, bölgesel ve ulusal turnuvalara katılan sporcu öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Artuklu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, Genel Sekreter Eyyüp Birkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar, Spor Şube Müdürü Mehmet Fidan, birim yöneticileri, spor hocaları ve sporcu öğrenciler katıldı.

Çeşitli branşlarda yarışmalara katılan ve başarılı olan sporculara ve takımlara ödülleri Prof. Dr. Reşit Yıldız, Genel Sekreter Eyyüp Birkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar ve Spor Şube Müdürü Mehmet Fidan tarafından verildi.