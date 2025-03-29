Mardin Büyükşehir Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Çalışması Yaptı

Ramazan Bayramı öncesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tarihi 1. Cadde'de köpük ve tazyikli su ile kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vali Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla yapılan çalışmalar, bayramda beklenen yoğun turist akını için hijyen sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

29.03.2025 14:43
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Mardin Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi caddeleri köpük ve tazyikli su ile yıkadı

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, Ramazan Bayramı öncesinde Tarihi 1. Cadde'de kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında cadde, köpük ve tazyikli su kullanılarak detaylı bir şekilde temizlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, bayram süresince yoğun turist akını beklenen tarihi mekanlarda hijyenin sağlanması amacıyla yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram boyunca da şehir genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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