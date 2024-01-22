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Mardin Büyükşehir Belediyesi Parke ve Bordür Taşlarını Kullanıyor - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Parke ve Bordür Taşlarını Kullanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, üretimini yaptığı parke ve bordür taşlarını şehir genelinde vatandaşların hizmetinde kullanıyor. Parke ve Bordür Üretim Fabrikası sayesinde zamandan ve bütçeden tasarruf sağlanırken, günlük olarak 400 metrekare parke taşı ve 960 metretül bordür taşı üretiliyor. Bu taşlar, kırsal mahallelerden şehir merkezlerine kadar yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılarak şehre ayrı bir hava katıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Parke ve Bordür Taşlarını Kullanıyor
22.01.2024 - 16:09,
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Mardin Büyükşehir Belediyesi üretimini yaptığı parke ve bordür taşlarını şehir genelinde vatandaşların hizmetinde kullanıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlamak adına kurulan Parke ve Bordür Üretim Fabrikasında parke ve bordür üretimini aralıksız sürdürüyor.

Türkmen Geçidinde bulunan fabrika alanı içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait taş ocaklarında önceden hazırlanmış agrega taşından günlük 50 palet olmak üzere 400 metrekare parke taşı, 120 palet olmak üzere 960 metretül bordür taşı üretimi yapılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ait şantiyelerde üretimi yapılan parke ve bordür taşı hem belediye bütçesine katkıda bulunurken hem de zamandan tasarruf edilmesi sağlanıyor. Özellikle kırsal mahalleler başta olmak üzere şehir merkezlerinde de yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılan parke ve bordür taşı çalışmaların yapıldığı güzergahlara ayrı bir hava katıyor.

Kaynak: AA
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