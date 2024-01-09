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Mardin Büyükşehir Belediyesi, taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, bölge ve Mardin'in manevi değeri olan taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve bakımlarını yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Hamzabey Mahallesi'nde bulunan taziye evinin ihtiyaçlarını gidererek vatandaşların rahat ve hijyenik bir ortamda taziyelerini geçirmelerini sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor
09.01.2024 - 11:18,
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölge ve Mardin'in önemli bir manevi değeri olan taziye evlerinin ihtiyaçlarını gidermek ve bakımlarını yapmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı, merkez Artuklu ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde bulunan taziye evinin sedir, minder, sırtlık, orta sehpa, imam masası ve talep üzerine ses sistemi ihtiyacını giderdi, bakım ve boya çalışmaları yaptı.

Vatandaşların rahat edebilmeleri, temiz ve hijyenik bir ortamda taziyelerini geçirmeleri için kültürel dokuya uygun yapılan 2 bin 400 sedir, 2 bin 400 sehpa ve 60 imam masası dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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