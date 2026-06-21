Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
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Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

21.06.2026 19:51
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Kızıltepe'de 3. kattan düşen 2 yaşındaki Muhammed B. ağır yaralandı, hayati tehlikesi bulunuyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen Muhammed B. (2), ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Yenimahalle Maliye Kavşağı'ndaki bir binada meydana geldi. Muhammed B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed B., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
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