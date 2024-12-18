Mardin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Nusaybin ve Kızıltepe'de toplam 89 yıl hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

18.12.2024 23:46
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Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ile hakkında "kasten öldürme", "basit yaralama" ve "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından 52 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. Nusaybin'de, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan D.Ö. de Kızıltepe'de yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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