Mardin'de 3. Kan Bağışı Kampanyası Sonlandı - Son Dakika
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Mardin'de 3. Kan Bağışı Kampanyası Sonlandı

Mardin\'de 3. Kan Bağışı Kampanyası Sonlandı
29.06.2026 13:44
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Mardin'de 'Birbirimize Candan Bağlıyız; Mardin' sloganıyla yapılan kampanyada 3.241 ünite kan bağışlandı.

Mardin'de, "Birbirimize Candan Bağlıyız; Mardin" sloganıyla başlatılan "Geleneksel 3. Kan Bağışı Kampanyası" sonlandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre,Valilik öncülüğünde, Türk Kızılay, Mardin Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde "Birbirimize Candan Bağlıyız; Mardin" sloganıyla bu yıl üçüncüsü 9 Haziran'da başlatılan geleneksel kan bağışı kampanyası tamamlandı.

İlk yıl 1047, ikinci yıl 2 bin 47 ünite kan bağışı yapılan kampanya kapsamında, bu yıl 3 bin 241 ünite bağış yapıldı.

Kan bağışında bulunarak kampanyaya destek veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 3. Kan Bağışı Kampanyası Sonlandı - Son Dakika

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