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Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birinci Cadde'de bir araya gelen Vali Tuncay Akkoyun, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Fener alayında 47 metre uzunluğundaki Türk bayrağı da taşındı.

Mardin'in tarihi dokusuyla 47 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dronla görüntülendi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Vekili Ali Hakan Alev, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.