Mardin'de 33 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

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Mardin'de hakkında 33 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin arananların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, ekipler merkez Artuklu ilçesinde "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve bu suçlardan toplam 33 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.