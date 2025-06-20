Mardin\'de 38 yıl önce PKK\'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni yapıldı.

Katliamda hayatını kaybedenler anısına Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Şefik Kolat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan İper, İlçe Emniyet Amiri Seyfettin Güveli, İlçe Müftüsü Abdurrahman Harmankaya, şehit yakınları, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Harmankaya tarafından dua edildi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerle görüşen Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Altındağ, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Katılımcılar, daha sonra hayatını kaybedenlerin mezarına çiçek bıraktı.

Belediye Başkanı Altındağ, basın mensuplarına, Pınarcık'ta 1987 yılında gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin üzüntüsünün hala hissedildiğini belirtti.

Altındağ, "Kürt, Türk, Arap, insanların ortak değerlerle aynı bayrağın etrafında birleşmesi önemlidir. Hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olsun." dedi.

Saldırıda eşini, 5 çocuğunu ve 2 kardeşini kaybeden 85 yaşındaki emekli güvenlik korucusu Şeyhmus Yavuz da üzüntülerinin ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.