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Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Park Florya Apartmanı'nın 7. katındaki evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hazal Arya Homan, dengesini kaybederek düştü. Olay sonucunda çocuk hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin\'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
22.01.2024 - 19:15,
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde apartmanın 7'nci katındaki evlerinin balkondan düşen Hazal Arya Homan (4), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hazal Arya Homan (4), Park Florya Apartmanı'nın 7'nci katındaki dairelerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Hazal Arya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hazal Arya'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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