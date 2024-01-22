Mardin\'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

MARDİN'in Artuklu ilçesinde apartmanın 7'nci katındaki evlerinin balkondan düşen Hazal Arya Homan (4), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hazal Arya Homan (4), Park Florya Apartmanı'nın 7'nci katındaki dairelerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Hazal Arya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hazal Arya'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.