Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Mardin\'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Gül Mahallesi'nde 4 yaşındaki Hilal Markoç, evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek 4. kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

30.04.2024 16:53
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde 4 yaşındaki çocuk balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Gül Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oynayan Hilal Markoç, dengesini kaybederek 4'üncü kattan zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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