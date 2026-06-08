Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanın 2 firarinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de 75 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?