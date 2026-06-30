Mardin'de 47 çifte umre ve Efes Meryem Ana Evi ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de 47 çifte umre ve Efes Meryem Ana Evi ziyareti

30.06.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Aile Yılı kapsamında umre ziyaretini tamamlayan 47 çift için bir aile sofrası programı düzenledi. Vali Tuncay Akkoyun, aile kurumunun önemine vurgu yaparak, aynı proje kapsamında Hristiyan çiftlerin de Efes Meryem Ana Evi'ne gönderileceğini duyurdu.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde "Aile Sofrası Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen "Evliliğinde 25 Yılını Dolduran 47 Çiftimize Umre Ziyareti Projesi" çerçevesinde kutsal topraklarda umre ibadetini tamamlayan çiftler için program düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, umre ziyaretinden dönen ailelerle aynı sofrada bir araya gelerek kutsal topraklarda yaşadıkları manevi iklimi, duygu ve düşüncelerini dinledi.

Vali Akkoyun, Mardin'in yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, kadim değerleri ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, bu mirasın en güçlü taşıyıcısının aile kurumu olduğunu ifade etti.

Ailenin, sevgiyi, saygıyı ve milli manevi değerleri nesilden nesile aktaran en önemli yapı taşı olduğuna dikkat çeken Akkoyun, toplumun huzuru, birliği ve geleceğinin güçlü aile yapısıyla mümkün olduğunu belirtti.

Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın destekleriyle 2025 yılının "Aile Yılı", 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesinin aile kurumunun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Umre ziyaretine katılan çiftlerin örnek aile hayatlarının genç nesillere ilham vereceğine inandığını ifade eden Akkoyun, güçlü aile bağlarının güçlü yarınların teminatı olduğunu kaydetti.

Mardin'in farklı inanç ve kültürlerin kardeşlik içerisinde yaşadığı kadim bir şehir olduğuna dikkat çeken Akkoyun, bu anlayış doğrultusunda önümüzdeki günlerde noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile 47 Hristiyan çiftin de inançlarında kutsal kabul edilen ve ziyaret edenlerin hacı olarak kabul edildiği Efes Meryem Ana Evi'ne gönderileceğini bildirdi.

Akkoyun, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve toplumun temelini oluşturan aile bağlarının desteklenmesi amacıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Programda, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen de konuşma yaptı.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve Büşra Uçar Koyun, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkan Vekili Bülent Gözü, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Genel Sekreter Yardımcıları Şahin Arpağ ve Mehmet Sait Demirhan, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş ile umre ziyaretine katılan 47 çift katıldı.

Kaynak: AA

Mardin Valiliği, Meryem Ana, Etkinlik, Mardin, Kültür, Güncel, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 47 çifte umre ve Efes Meryem Ana Evi ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

10:15
İsmailağa Cemaati’nin kilolarca altını buhar oldu Cübbeli Ahmet isyan etti
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:40
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 10:28:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Mardin'de 47 çifte umre ve Efes Meryem Ana Evi ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.