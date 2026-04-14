Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

14.04.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Çaldere Mahallesi'nde atık su hattı döşeme çalışması yapıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'nde atık suların sağlıklı şekilde toplanarak tahliye edilmesi amacıyla 1200 metre uzunluğunda altyapı çalışması yürütüyor.

Bu doğrultuda, 70 hanenin bulunduğu mahallede açıktan akarak çevre kirliliği, kötü koku ve halk sağlığını tehdit eden atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde tahliye edilerek sağlıklı bir şekilde toplanması amacıyla 1200 metre uzunluğunda atık su hattı döşeme çalışması başlattı.

Atık suları mahalleden uzaklaştırarak daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmalarda, atık su hattı döşeme işinde sona gelindi.

Proje kapsamında ayrıca bin kişilik fosseptik çukuru inşa edilerek atık suların tek noktada toplanması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mahalle muhtarı Bahattin Akan, 15 yıldır süregelen sorunun çözülmesinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Atık sularımız boşuna akıyordu. Çevre zarar görüyordu. Atıklar tarlaya gidiyordu. Çocuklar zarar görüyordu. Köylüler kokudan duramıyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:12:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.