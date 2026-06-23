Mardin’de Anız Yangınları

BİRÇOK BÖLGEDE DAHA YANGIN ÇIKTI

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli, Bakacık, Tekağaç ve Sapanlı mahalleleri kırsalları ile Nusaybin-Kızıltepe ilçe sınırına yakın birçok bölgede anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Girmeli, Bakacık, Tekağaç ve Sapanlı mahalleleri arasındaki yangınlar, dağlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, alevlerin sıçradığı tonlarca balya halindeki samanın da yandığı öğrenildi. Nusaybin ile Kızıltepe ilçeleri arasındaki sınır bölgesinde, uluslararası İpekyolu'na yakın alanda çıkan yangına ise ekiplerin müdahalesi sürüyor.

100 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Demir Mahallesi Mutlu Mezrası'nda buğday ekili arazide çıkan başka bir yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönüm arazi ile tarım ekipmanları zarar gördü.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ahmet AKKUŞ- Salih KESKİN/ MARDİN,